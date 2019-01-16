Новосибирский минкульт увольняет директора ДК, коллектив «в шоке»

Новосибирск, , 09:41 — REGNUM Министерство культуры Новосибирской области увольняет директора ДК им. Октябрьской революции «за выявленные нарушения в работе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как выяснилось, летом 2018 года в учреждении прошла проверка, в ходе которой контрольно-ревизионное управление области выявило нецелевое использование бюджетных средств. В частности, неправомерное начисление зарплаты и премий, оплаты необоснованно завышенной стоимости ремонтных работ по ряду договоров и другие нарушения «при отсутствии экономии средств». При проверке в декабре 2018 года также выявлены нарушения в локальных актах, касающихся оплаты труда, штатного расписания и др.

Директору учреждения Надежде Лобановой за нарушение трудовой дисциплины объявлялось дисциплинарное взыскание. Комиссией министерства культуры региона «установлен конфликт интересов в учреждении».

«Соблюдение действующего законодательства является обязательным условием деятельности органов исполнительной власти всех уровней и подведомственных учреждений. Министерством культуры Новосибирской области в рамках полномочий осуществляется контроль за деятельностью подведомственных учреждений. На основании проверок и детального анализа ситуации принимаются соответствующие решения, в том числе — кадровые», — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В настоящий момент министерство культуры области инициировало вопрос об увольнении директора.

Об увольнении руководителя в самом учреждении узнали ещё накануне. 15 января на странице ДК в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение: «15 января Минкульт области в одностороннем порядке без объяснения причин разорвал контракт с директором Дома культуры им. Октябрьской революции, заслуженным работником Новосибирской области Надеждой Григорьевной Лобановой. Новым директором ДК без проведения конкурса на замещение вакантной должности назначен Алексей Кржижановский много лет читавший прогноз погоды в местном телеэфире. Коллектив ДК в шоке».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на сайте ДК Лобанова до сих пор значится как «директор «ДК им. Октябрьской революции»

Ранее ИА REGNUM рассказывало об увольнении с поста директора Новосибирской филармонии Татьяны Людмилиной. Сама Людмилина тогда заявила, что никаких объективных причин для увольнения нет и подчеркнула, что «это был обычный рейдерский захват, к которому относительно готов бизнес, но никак не государственное учреждение культуры».

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