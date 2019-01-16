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На съёмках телепередачи Алле Пугачёвой стало плохо

Культура

Супруг певицы эту информацию опроверг

На съёмках телепередачи Алле Пугачёвой стало плохо
Serge Serebro, Vitebsk Popular News
Алла Пугачёва

Москва, 16 января 2019, 09:41 — REGNUM  Известной российской певице Алле Пугачевой стало плохо на съёмках телепередачи Первого канала, посвящённой творческой деятельности певца Игоря Николаева. Как сообщил ряд СМИ, самочувствие звезды российской эстрады ухудшилось из-за аллергической реакции на искусственный снег, и Пугачёва была вынуждена покинуть студию в «Останкино».

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Однако супруг певицы, эстрадный артист Максим Галкин, эту информацию опроверг, назвав подобные сообщения ерундой.

«Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают все эту ерунду», — сообщил Галкин.

По его словам, которые приводит издание «Телепрограмма», певица ушла не из-за плохого самочувствия, а потому что ей нужно было ехать.

Галкин уточнил, что съёмки с Игорем Николаевым проходили 29 ноября, и с тех пор певица нигде не снималась.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева отметит своё 70-летие. К юбилею будет приурочен масштабный концерт в Кремлевском дворце, запланированный на 17 декабря 2019 года. В программу сольного выступления войдут всего 3−4 знаменитых хита, остальные композиции будут новыми.

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