Понедельник, 28 Января 2019 года
16:01:05 МСК

Пять книг о дружбе для тех, кому около десяти

Культура

Что искать родителям на книжных полках больших магазинов? Брать проверенные старые издания или попробовать новое? Куда делись детективы для детей, которых раньше было так много, а теперь почти не осталось? Есть ли что-то о дружбе — настоящей, без которой так сложно жить?

7
Пять книг о дружбе для тех, кому около десяти
Иван Шилов © ИА REGNUM

Елена Соковенина, 28 января 2019, 16:01 — REGNUM  

Эта подборка посвящена читателям лет от десяти, которые — помним об этом — растут. Так же, как и книжные герои. Цифра-адресация просто-напросто означает, с какого возраста книга будет понятна. А вот нужный сюжет можно выбрать только самому.

Мария Парр. Вратарь и море

1
Мария Парр. Вратарь и море
Мария Парр. Вратарь и море

Большой праздник у поклонников Марии Парр: выходит продолжение «Вафельного сердца»!

Первая книга о приключениях двух друзей из бухты Щепки-Матильды стала любимой в России за какие-нибудь пару лет. Бесшабашная Лена и тихий Трилле не могут жить без того, чтобы не влипнуть в историю, и не могут друг без друга. И вот долгожданное продолжение. Герои подросли, им уже 12… но что это? В бухте Щепки-Матильды не всё ладно. Стареет дед Трилле — тот самый, мастер по выпеканию волшебных вафель. Лену мучает придирками новый футбольный тренер. А Трилле, на которого, собственно, вся надежда, ни с того ни с сего влюбился. В приезжую девочку-иностранку!

Но что бы ни творилось, мы неизбежно остаёмся на стороне этих двоих, смеёмся, плачем и верим каждому слову.

10+

«Самокат»

Петра Соукупова. Кто убил Снежка?

2
Петра Соукупова. Кто убил Снежка?
Петра Соукупова. Кто убил Снежка?

Мартина мечтает о собаке, но вместо милого пёсика — разве не таким должен был стать белоснежный красавец? — обретает источник проблем. Неопровержимый факт: характер Снежка — не сахар. Но кому и зачем понадобилось совершать убийство?

Мартина с друзьями организуют расследование, а к нам возвращается незаслуженно забытый жанр детектива для младших и средних школьников. Детям предстоит поиск улик, сопоставление фактов и (а это главное) поиск мотива. Ну, а по ходу расследования оказывается, что взрослый мир совсем не так прост и прямолинеен. Исследование фактов ведёт к тайнам собственных семей, и ребята с их спорами и передрягами взрослеют незаметно для себя. Ведь взрослеть — это значит уметь понимать другого.

Этой книгой «Самокат» открывает серию детских детективов, которая называется «Секретер».

10+

Pronto. Цирковое преступление

3
Pronto. Цирковое преступление
Pronto. Цирковое преступление

В цирке дю Налей человек-ядро Гарри-Мыка стал жертвой несчастного случая. Кто-то испортил пушку! Но кто? Эмми Грация? Гиви Игогобегун? Может, это Хосе Энтузиастов? Эти клоуны такие непредсказуемые. Или вот: Клод Эрея, Париж. От фокусников всего можно ожидать. Воздушная гимнастка? Наездник? Человек-змея?

Оказывается, артисты цирка вообще народ подозрительный. И не только они! Нужно проявить большую внимательность, собрать все улики, найти крупицу смысла даже в бессмыслице и не пропустить ни единого факта. Для детектива не бывает мелочей!

Цирковой ребус итальянского автора порадует и детей, и взрослых. Кстати, это только одна книга из трёх.

10+

«Розовый жираф»

Франуса Плас. Лу Всехнаверх. Книга 1. Безбилетный пассажир

4
Франуса Плас. Лу Всехнаверх. Книга 1. Безбилетный пассажир
Франуса Плас. Лу Всехнаверх. Книга 1. Безбилетный пассажир

Невероятно смешная кошачья пародия на пиратский роман. Который начинается с того, что юная авантюристка не мытьём так катаньем устраивается на борту «Упрямого». Котпитан Бонифаций — родной дядюшка Лу (название судна очень точно отражает его характер) — очень занят. Он, в частности, спешит на помощь терпящему бедствие «Бельфегору» и хотел бы сделать это раньше своего давнего врага. Гедеон Недобрый на «Железной звезде» идёт наперерез. Котпитан не планировал малолетних племянниц. У него нет условий. Только этого не хватало.

Нет, Лу на борту не рады.

И очень зря! Должны были радоваться. Она — единственная на этой посудине, кто умеет договариваться с обитателями судна-призрака. Что бы на «Упрямом» делали без Лу!

Ну, а если нужна мораль, то вот: мир иногда бывает очень упрямым, вроде котпитана Бонифация. Он говорит «нет» даже тем, кто сто раз стоит сказать «да». Не стоит сдаваться.

Доля дерзости иной раз творит чудеса.

10+

«Компас-Гид»

Сказка про Марью Моревну

5
Сказка про Марью Моревну
Сказка про Марью Моревну

Переиздание знаменитой сказки с иллюстрациями Бориса Зворыкина. Затейливое, изысканное, прекрасное, как сама Марья Моревна, точно такое же, как вышло в 1903 году. Можно сказать, что секрет бессмертия — в блестящей работе одного из самых известных графиков эпохи русского модерна. А можно — что это прекрасная история. О любви, дружбе, преданности и взаимоподдержке, против которых бессильна даже смерть.

6+

«Лабиринт»

Фёдор Хитрук. Каникулы Бонифация

6
Фёдор Хитрук. Каникулы Бонифация
Фёдор Хитрук. Каникулы Бонифация

И родители, и дети сразу узнают строчки: «В одном цирке служил Лев по имени Бонифаций…» Звезда цирка Бонифаций, уставший от популярности, так мечтал о настоящих каникулах! Хотя бы недолго не изображать перед зрителями грозного хищника. Ведь на самом-то деле этот лев тихий, спокойный, хорошо воспитанный! Он хотел бы спокойно гулять, купаться в море, отдать себя в заботливые бабушкины руки. И никаких оваций. Никакой публики. Побыть собой, наконец. Да, вот главное: быть собой.

6+

«Дельфин»

Читайте ранее в этом сюжете: 7 книг, которые помогут детям понять и полюбить русский язык

regnum author Елена Соковенина
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Литература
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить