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Стало известно имя ведущей церемонии вручения «Грэмми»

Культура

Церемония вручения «Грэмми» пройдет 10 февраля в Лос-Анджелес

Лос-Анджелес, США, 16 января 2019, 09:07 — REGNUM  Вести 61-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» будет американская певица Алиша Киз, сообщает 16 января CBS News.

Отмечается, что певица также подтвердила данную информацию на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 61-я церемония вручения «Грэмми» пройдет 10 февраля в Лос-Анджелесе. Премия Американской академии звукозаписи была учреждена в 1958 году и вручается ежегодно.

Ранее на музыкальную премию в категории «Лучшая запись оперного произведения» был посмертно номинирован народный артист РФ Дмитрий Хворостовский.

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