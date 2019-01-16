Театр «У Моста» поставит спектакль по мотивам произведения Евгения Замятина

Пермь, , 07:31 — REGNUM В Пермском театра «У Моста» начались репетиции спектакля по мотивам произведения Евгения Замятина «Наводнение», сообщает 16 января ИА Красная весна.

Режиссером постановки выступит английский театральный деятель Овлякули Ходжакули. Мастер уже провел ряд репетиций с актерами театра по скайпу. В ближайшее время он прилетит в Пермь.

Премьера спектакля запланирована на 14 февраля. Автором пьесы «Наводнение» стала Елена Баранчикова, вдохновлявшаяся одноименным произведением Замятина.

Как отмечают в театре, в постановке прочитываются мотивы близкие таким крупным писателям как Федор Достоевский и Николай Лесков.

Напомним, Пермский театр «У Моста» приобрел широкую известность благодаря своей мистической направленности. Культурное учреждение знаменито постановками таких спектаклей как «Дракула», «Мастер и Маргарита», «Вий». Недавно в театре состоялась мировая премьера спектакля «Мефистофель» по пьесе американского драматурга Дона Нигро.

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