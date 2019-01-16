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Группа Chemical Brothers выступит летом в Москве

Культура

И привезет новое шоу

Москва, 16 января 2019, 01:28 — REGNUM  Британская группа The Chemical Brothers приедет в Москву с концертом 7 июня, сообщает компания-организатор SAV Entertainment на своем официальном сайте.

Сообщается, что на концерте с российской столице группа представит свой новый альбом «No Geography». Музыкальный дуэт также собирается порадовать российских фанатов новым шоу. Билеты на концерт уже появились в продаже, их стоимость начинается от 3,5 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, известная уругвайская певица Наталья Орейро выступит на концерте в Перми 12 апреля. Концерт пройдет в спортивном комплексе Сухарева. Концерт в Перми является частью ее международного турне.

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