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Мадонна может выступить на «Евровидении» в Израиле

Культура

Пока организаторы не договорились о гонораре

Тель-Авив, Израиль, 16 января 2019, 00:37 — REGNUM  Поп-певица Мадонна может выступить на «Евровидении-2019», которое пройдет в израильском Тель-Авиве, в качестве приглашенной звезды сообщает портал Ynet.

Портал сообщает, что организаторы конкурса уже ведут переговоры с известной певицей. Одним из главных вопросов, который организаторам не удалось решить, — гонорар Мадонны. По этому вопросу у организаторов и представителей поп-звезды пока нет единого мнения.

Напомним, конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Выступления будут проходить на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv в Тель-Авиве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, какие кандидатуры рассматриваются для участия на конкурсе «Евровидение» от России. Среди семи претендентов — Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и Егор Крид.

Читайте ранее в этом сюжете: Участник «Евровидения» от России станет известен в конце января 2019 года

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Конкурс «Евровидение»
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