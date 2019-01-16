В Москве открывается фестиваль природы «Первозданная Россия»

Москва, , 00:34 — REGNUM Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» начнет работу 18 января в Центральном Доме Художника (Москва), сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Первозданная Россия» проводится в шестой раз. Гости фестиваля смогут посмотреть фильмы для детей, посвященные российской природе, этнографии. На показе будут присутствовать авторы, которым потом зрители смогут задать вопросы.

«Наша кинопрограмма неконкурсная, это принципиально, наша задача — донести ваше кино широкому зрителю, создать настоящий праздник природы в центре Москвы», — сообщили в пресс-службе.

По результатам зрительского голосования будет вручен приз зрительских симпатий. Завершится мероприятие 17 февраля 2019 года. В этот день гости смогут посмотреть спектакль про животных «Ухти-Тухти».

Комментируя открытие VI фестиваля, Тамара Пантелеева, руководитель мероприятия, рассказала о его большой популярности, причем, по ее словам, «детям у нас не менее интересно, чем родителям».

«Мы очень рады, что так много людей готовы воспитывать в своих детях интерес к живой природе и бережное отношение к ней, — сказала Пантелеева. — Именно для этого мы и работаем».

Отмечается, что в этот раз ребятишки посмотрят лучшие отечественные мультфильмы. Художники и мастера декоративно-прикладного искусства проведут для ребят мастер-классы. Кроме того, пройдут интерактивные лекции, викторины. Будет работать специальная детская творческая зона «Лисъ и партнеры».

Напомним, в 2018 году V фестиваль «Первозданная Россия» посетили более 100 тысяч человек.

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