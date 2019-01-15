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Госкино Украины в 2018 году выпустило 40 фильмов

Культура

При этом с 2014 года на Украине было запрещено 780 российских фильмов

Киев, 15 января 2019, 23:42 — REGNUM  В 2018 году государственное агентство Украины по вопросам кино выпустило 40 украинских фильмов, заявил глава агентства Филипп Ильенко, сообщает 15 января УНИАН.

По его словам, в 2018 году на производство всех украинских фильмов было потрачено почти 480 млн гривен ($17,13 млн). Также госкино Украины выполнило план по производству фильмов на 100%, отметил Ильенко.

Напомним, Украина не только пытается создавать фильмы, но также без причин запрещает иностранное кино. Так, с августа 2014 года госкино Украины запретило прокат 780 российских фильмов за то, что в них содержалась «пропаганда государства-агрессора», и за другие притянутые за уши причины.

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