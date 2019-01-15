Владимиро-Суздальский музей стал третьим по числу посетителей в Новый год

Владимир, , 14:20 — REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в тройку самых посещаемых музеев России по итогам новогодних праздников. Как сообщила 15 января пресс-служба администрации Владимирской области, за каникулы объекты музея поселила почти 61 тысяча человек.

Первое и второе место рейтинга заняли Музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея, где побывали по 85 тыс. экскурсантов.

«Владимиро-Суздальский музей-заповедник принял около 61 тысячи человек, опередив Государственный исторический музей и Государственный Эрмитаж (47 и 45 тысяч посетителей соответственно)», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2018 года во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике сменился руководитель. С поста ушел бывший гендиректор Игорь Конышев, чья работа вызывала недовольство представителей общественности. В частности, жители города и области были недовольны закрытием Детского музейного центра, а также переделкой образовательно-культурного центра «Палаты». После ухода гендиректора на должность вернулась Светлана Мельникова, которая уже занимала этот пост до 2016 года.

Подробнее: Гендиректор владимирского музея пообещала восстановить Детский центр

Читайте ранее в этом сюжете: Победы и приговоры: каким был 2018 год во Владимирской области