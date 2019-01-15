Шанхайский музей еврейских беженцев планируется расширить в 2019 году

Шанхай, Китай, , 13:43 — REGNUM Музей, посвященный еврейским беженцам в Шанхае, будет расширен и отремонтирован в течение 2019 года, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Общая площадь Шанхайского музея еврейских беженцев будет расширена до более, чем 4 тыс. кв. метров с нынешних 900, заявил куратор музея Чэнь Цзянь.

Десятки тысяч еврейских беженцев прибыли в Шанхай во время Второй мировой войны и осели к северу от реки Сучжоу, спасаясь от гонений и геноцида со стороны нацистского режима в Германии.

По словам Чэня, выставка, как ожидается, будет полностью готова к 2020 году и делается это с целью удовлетворения спроса все большего числа туристов. С 2008 года количество посетителей музея выросло с 10 тыс. человек в год до 100 тыс., то есть, ровно в десять раз. В связи с этим в 2018 году был разработан план расширения музея.

По словам куратора музея, расширение площадей позволит показать больше исторических документов той эпохи, а также рассказать об истории еврейских беженцев, которые осели в Китае и завели тесную дружбу с местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском порту Циндао провинции Шаньдун в декабре 2018 года был открыт музей Первой мировой войны, его площадь составила 10 тыс. кв. метров.

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