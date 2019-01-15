Бортко заявил, что не может себе позволить билет на «Щелкунчик»

Москва, , 12:20 — REGNUM Депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко (КПРФ) сообщил, что не может себе позволить купить билет на «Щелкунчик» в Большой театр стоимостью 100 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Я получаю достаточно приличные деньги в Думе, не могу себе это позволить», — сказал Бортко в ходе дискуссии на заседании Госдумы.

По его мнению, законопроект об «уполномоченных кассах» — «один из немногих законов, направленных на поддержку граждан».

Законопроект существенно сокращает круг торговцев билетами. Организации культуры будут размещать на своих официальных сайтах в интернете и на информационных стендах информацию о ценах на билеты и об их реквизитах, о мероприятиях, посещение которых осуществляется на основании именных билетов, а также о лицах, уполномоченных на реализацию билетов.

Кроме самих организаций культуры продавать билеты будут вправе только индивидуальные предприниматели и юрлица, заключившие с этими организациями культуры соответствующие договоры.