В Госдуме обеспокоены штрафами до 400 тыс. рублей за перепродажу билета

Москва, , 12:05 — REGNUM В Госдуме обеспокоены огромными штрафами за попытку перепродать билет на театрально-зрелищное или зрелищно-развлекательное мероприятие, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Нас пока тревожит законопроект о поправках в КоАП… Сейчас законопроект написан так, что вообще за реализацию любого билета, а значит, если вы, не дождавшись у театра молодого человека или девушку, пытаетесь продать билет без всякой наценки, грозит штраф. Размеры этих штрафов на наш взгляд и на взгляд Генеральной прокуратуры представляются несоразмерны — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», — отметила в ходе заседания глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

В Госдуме обсуждают законопроект о правилах продажи билетов в театры, цирки, а также на различные шоу.