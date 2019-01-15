Коляда назвал кандидата на должность главного режиссёра драмтеатра на Урале

Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM Режиссёр Свердловского государственного академического театра драмы Дмитрий Зимин мог бы стать главным режиссёром театра. Об этом заявил уральский драматург Николай Коляда корреспонденту ИА REGNUM.

«Есть талантливые молодые люди. Я вот знаю хорошего Диму Зимина в театре драмы, он ставит спектакли. По-моему, его и растят, и выращивают там как будущего главного режиссера театра, в том числе театра драмы. Мне кажется, для этого сам он и живёт», — считает Коляда.

Театральный деятель подчеркнул, что главный режиссёр и худрук должны полностью понимать, как работает театр. Поэтому переход в данные профессии, например, из кино достаточно сложен.

«Кинорежиссёр Алексей Федорченко — большой друг нашего театра, ходит на наши спектакли, снимает моих актеров. Даже я снимался у него. Алексей говорит: «Я бы хотел попасть в театр». Я говорю: «Давай, приходи, поставь что-нибудь». Понимаете, это очень разные профессии, как доярка и конюх. Я не знаю, как снимается и делается кино, а в театре я знаю абсолютно всё. Поэтому наберётся ли он смелости, Алексей Федорченко, и пойдёт ли он в театр и поставит ли что-то — этого я не знаю, это у него надо спросить, от него зависит», — сказал драматург.

А вот деятельность недавно ставшего худругом Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Эдуарда Боякова Коляда не отслеживает.

«Мне зачем это? Я про свой народ думаю, у меня 53 человека сейчас в Москве, многие из них — с детьми. Думаешь, чтобы никто ногу не сломал, никто не заболел. А я должен за Бояковым следить? Я за своим огородом слежу, за грядками, чтобы коровы были подоены. А вы говорите, следи за Бояковым. Зачем это мне надо?» — удивился Коляда.

Напомним, 2019 год в России официально объявлен Годом театра. Первым значимым событием в театральной среде в этом году будет открытие театра-студии «САС» под руководством народного артиста России, известного режиссера театра и кино Сергея Соловьева.

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