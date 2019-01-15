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Коляда назвал кандидата на должность главного режиссёра драмтеатра на Урале

Культура

Человека «выращивают» под эту должность, считает драматург. Сейчас такой должности нет, но раньше она была

Екатеринбург, 15 января 2019, 12:13 — REGNUM  Режиссёр Свердловского государственного академического театра драмы Дмитрий Зимин мог бы стать главным режиссёром театра. Об этом заявил уральский драматург Николай Коляда корреспонденту ИА REGNUM.

«Есть талантливые молодые люди. Я вот знаю хорошего Диму Зимина в театре драмы, он ставит спектакли. По-моему, его и растят, и выращивают там как будущего главного режиссера театра, в том числе театра драмы. Мне кажется, для этого сам он и живёт», — считает Коляда.

Театральный деятель подчеркнул, что главный режиссёр и худрук должны полностью понимать, как работает театр. Поэтому переход в данные профессии, например, из кино достаточно сложен.

«Кинорежиссёр Алексей Федорченко — большой друг нашего театра, ходит на наши спектакли, снимает моих актеров. Даже я снимался у него. Алексей говорит: «Я бы хотел попасть в театр». Я говорю: «Давай, приходи, поставь что-нибудь». Понимаете, это очень разные профессии, как доярка и конюх. Я не знаю, как снимается и делается кино, а в театре я знаю абсолютно всё. Поэтому наберётся ли он смелости, Алексей Федорченко, и пойдёт ли он в театр и поставит ли что-то — этого я не знаю, это у него надо спросить, от него зависит», — сказал драматург.

А вот деятельность недавно ставшего худругом Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Эдуарда Боякова Коляда не отслеживает.

«Мне зачем это? Я про свой народ думаю, у меня 53 человека сейчас в Москве, многие из них — с детьми. Думаешь, чтобы никто ногу не сломал, никто не заболел. А я должен за Бояковым следить? Я за своим огородом слежу, за грядками, чтобы коровы были подоены. А вы говорите, следи за Бояковым. Зачем это мне надо?» — удивился Коляда.

Напомним, 2019 год в России официально объявлен Годом театра. Первым значимым событием в театральной среде в этом году будет открытие театра-студии «САС» под руководством народного артиста России, известного режиссера театра и кино Сергея Соловьева.

Ранее читайте: Год театра в России начнется с презентации открытия Театра-студии «САС»

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