Драматург Коляда о театрах в малых городах: «На сцене проваливаются полы»

Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM Год Театра поможет обратить внимание на проблемы, которые испытывает театральное сообщество. Об этом заявил уральский драматург и режиссёр Николай Коляда корреспонденту ИА REGNUM.

«Я знаю, как живут провинциальные театры в маленьких городах. как там все неотремонтировано. Актёрам неудобно находиться за кулисами, на сцене проваливаются полы. Этим театрам нужны новая аппаратура и ремонты. Вот так живется маленьким театрам в провинции — без финансирования. Финансирование сильно сокращено. Говорят, что нужно зарабатывать деньги, а ведь спектакль требует вложений: сшить костюмы, построить декорации, пригласить интересного режиссера», — сказал Коляда.

Год Театра должен учесть положительный опыт года Культуры, считает режиссер.

«2014 год был объявлен годом Культуры. Тогда было сделано много хороших вещей — чиновниками, которые обычно занимаются хоккеем, футболом, детскими площадками… Всё это очень важно, но вдруг чиновники тогда повернулись лицом к культуре, и что-то стали делать — им же нужно отчитываться со своих регионов. Помню, мне тогда раздался звонок из правительства Свердловской области и сказали, что отремонтируют старый кинотеатр «Искра», чтобы туда переехал мой театр. Тогда я чуть не упал в обморок от этой новости. За 5 месяцев всего старый театр отреставрировали, губернатор Куйвашев выделил 71 млн рублей», — вспомнил драматург.

Коляду возмущает, что СМИ чаще всего обращают внимание на скандальные подробности из жизни театральных деятелей.

«Кричат, что во всех театрах воры. Не в театрах воры, в другом месте поищите! Если бы вы знали, как живут бедные директора театров, от зарплаты до зарплаты. Для СМИ же плохая новость — это хорошая новость», — недоволен режиссер.

Вместо этого, считает театральный деятель, стоит обратить внимание на тему воспитания.

«В год Театра я считаю важным обратить внимание общества на воспитательную работу, которую проводит театр. О воспитательной работе можно говорить только в случае, когда на один театр приходится около 70 тысяч человек», — считает драматург.

«Это же здорово и прекрасно, когда люди не ширяются по подъездам и подвалам, а идут в театр и приобщаются — открывается другой мир, жизнь становится прекрасной. Это особенно важно для молодых людей, чтобы они не потерялись в нашей страшной жизни», — добавил Коляда.

Напомним, 2019 год объявлен в России президентом Владимиром Путиным годом Театра. Первое крупное театральное событие года ожидается 24 января — в Москве состоится презентация-открытие Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева

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