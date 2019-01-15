О культурном вакууме: «Театр перестал быть голосом современности»

Оренбург, , 11:04 — REGNUM В 2019 году, который объявлен годом театра в России, к театрам будет уделено пристальное внимание. В том числе и к их проблемам. Режиссёр, член Гильдии неигрового кино и телевидения Олег Маслов считает, что в Москве и Санкт-Петербурге театров много, чего не сказать о столицах регионов и рядовых городах. Проблема — в дефиците независимых театров.

«В Москве сейчас насчитывается около 400 различных театров. Конечно, в это число входят и студенческие, и любительские театры. И понятно, что больше половины театров — не государственные. Тем не менее, зрителю есть из чего выбирать. Кто-то хочет смотреть классику, кто-то — современные пьесы, а кто-то — авангард. В том же Санкт-Петербурге более 100 театров. Однако если говорить о регионах, то там ситуация чаще всего катастрофическая. В лучшем случае там два профессиональных театра — драматический и кукольный. Конечно, в каждом городе есть какие-то любительские театры, но это не спасает ситуацию культурного вакуума», — считает Маслов.

С его точки зрения, проблема даже не в том, что у государства нет денег на поддержку театров в тех же регионах, а в том, что нет условий для того, чтобы появлялись независимые театры. Еще проблема в том, что театр стал в первую очередь развлечением. Он перестал быть голосом современности.

«Большие государственные театры без конца ставят классику или какие-то развлекательные вещи. Да, это тоже должно быть, но практически невозможно в провинции увидеть спектакли по пьесам современных драматургов. У нас создается очень много интересных пьес, без конца проводятся драматургические конкурсы, но все это в основном лежит мертвым грузом. А хочется, чтобы и в регионах были такие театры, где можно увидеть пьесу про сегодняшний день, где главные герои живут не в XIX веке, а здесь и сегодня, в твоем городе, в твоем доме. Положение могли бы спасти как раз небольшие частные театры, но их тоже необходимо как-то финансировать. Поэтому пока, на мой взгляд, ситуация с театрами в провинции в целом довольно плачевная», — сказал режиссёр.

Напомним, год театра в России начнется с презентации открытия Театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. Мероприятие состоится 24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» (Москва).

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