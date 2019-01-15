В России отказались от публикации одной из глав комиксов о Дэдпуле — СМИ

Москва, , 10:52 — REGNUM Издательство «Комильфо» отказалось от публикации одной из глав комикса американского издательства Marvel Comics о супергерое Дэдпуле, сообщает 15 января «Коммерсантъ».

Отмечается, что речь идет о главе, в которой Дэдпул борется с отрицательным персонажем-неонацистом. Эксперт Роспотребнадзора, как пишет издание, считает, что сюжет пропагандирует нацизм, уточнив, что «холокост, нацизм и расизм не могут быть объектом сатиры и юмора».

Однако в самом ведомстве заявили, что не аккредитовывали экспертов на право проводить экспертизу материалов с маркировкой 18+, также как и проводить их экспертизу на предмет содержания пропаганды нацизма, расизма, либо нацистской символики, поскольку в соответствии с действующим законодательством Роспотребнадзор не обладает такими полномочиями.

Напомним, герой комиксов Marvel Дэдпул значительно отличается от всех других персонажей киновселенной. Особенностью его является постоянный черный юмор, преимущественно на интимные темы, а также отсутствие моральных принципов.

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