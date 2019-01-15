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В Пермь прошли показы спектаклей номинантов на «Золотую маску»

Культура

В конкурсе участвует Пермский театр оперы и балета и «Театр-Театр»

В Пермь прошли показы спектаклей номинантов на «Золотую маску»
Теодор Курентзис получает «Золотую маску»

Пермь, 15 января 2019, 07:34 — REGNUM  Члены жюри театрального конкурса «Золотая маска» посмотрели в Перми спектакли, номинирующиеся на данную премию, сообщает 15 января корреспондент ИА REGNUM.

На сцене «Театра-Театра», возглавляемого художественным руководителем Борисом Мильграмом, был представлен мюзикл «Карлик Нос», а Пермский театр оперы и балета показал ораторию Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке известного театрального режиссера Ромео Кастеллуччи.

Напомним, театральная премия «Золотая маска» проходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы мероприятие подвергается обвинениям в тенденциозности и необъективности.

Причиной подобных взглядов является непропорциональное номинирование некоторых театров в ущерб другим культурным учреждениям. В частности в 2018 году Пермский театр оперы и балета получил 28 номинаций на «Золотую маску».

Как отмечают эксперты, подобная диспропорция выглядит весьма странно и не может быть объяснена превосходящим уровнем мастерства одних театров над другими.

Читайте ранее в этом сюжете: Нисхождение в ад Ромео Кастеллуччи: о премьере «Жанны на костре» в Перми

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Общественная жизнь Пермского края
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