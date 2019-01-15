Названо имя нового главного дирижера Михайловского театра

Санкт-Петербург, , 05:50 — REGNUM Новым музыкальным руководителем Михайловского театра (Санкт-Петербург) станет Александр Ведерников, сообщили в пресс-службе учреждения.

«В феврале 2019 года пост музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра займет заслуженный деятель искусств РФ Александр Ведерников», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что опера Джузеппе Верди «Аида» станет первой постановкой Ведерникова. Впервые в его постановке зрители увидят «Аиду» в ноябре 2019 года.

В театре подчеркнули, что Ведерников является авторитетным деятелем искусства во всем мире. С 2001 по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России, а затем девять лет возглавлял Симфонический оркестр в Оденсе (Дания).

«Музыкальное руководство в Михайловском театре маэстро будет совмещать с работой в Датской Королевской опере, где с сентября 2018 года он также занимает пост главного дирижера», — добавили в пресс-службе учреждения.

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