В Вероне стартует показ фильмов Андрея Кончаловского

Верона, Италия, , 01:21 — REGNUM Показ работ российского режиссера Андрея Кончаловского начнется в городе Вероне (Италия) в рамках форума «Встречи с российской культурой», сообщили в пресс-службе Associazione Conoscere Eurasia (ассоциация «Познаем Евразию»).

Показ фильмов проходит в рамках проекта «Встречи с русской культурой: фильмы Андрея Кончаловского». 21 января будет демонстрироваться фильм «Первый учитель», 4 февраля — «Дядя Ваня». Завершится серия показов 18 марта лентой «Дом дураков».

Организаторы мероприятия отметили, что «Кончаловский известен в мире». Они подчеркивают, что режиссеру, который снимал кино не только в СССР и в России, но и в США и Франции, »не всегда было легко работать — как в своей стране, так и в мире».

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