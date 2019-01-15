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В театре драмы Хабаровска начала работу режиссерская лаборатория

Культура

Наиболее интересные спектакли останутся в репертуаре театра

Хабаровск, 15 января 2019, 01:12 — REGNUM  Режиссерская лаборатория начала свою работу в Хабаровском краевом театре драмы с 14 января, сообщает ИА «Хабаровский край».

Отмечается, что режиссерская лаборатория является экспериментальным направлением в театре, которое стартовало в прошлом году.

Предполагается, что за неделю режиссеры поставят четыре эскизных спектакля на основе современных интерпретаций классических произведений и представят их зрителям и экспертам. Посетители театра смогут увидеть спектакли «Алексей Каренин», «Черный монах», «Братья Карамазовы» и «Новые страдания юного В.».

По итогам показов, наиболее интересные спектакли останутся в репертуаре театра. При этом организаторы отмечают, что эскизные постановки являются еще «сырым» материалом, поэтому представляют наибольший интерес именно для профессиональной публики.

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