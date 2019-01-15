«Военный перелом». Житель Волгограда снял пять художественных фильмов

Волгоград, , 00:55 — REGNUM Пять короткометражных фильмов снял режиссер-любитель из Волгограда Владимир, пишет «Волгоградская правда».

Его последний фильм называется «Военный перелом», он посвящен драматической истории одного из новобранцев.

«Позаимствовал идею из одного советского фильма, про который сейчас никто не знает», — пояснил режиссер.

На съемки картины ушло три месяца. Ряд сцен снят на военном полигоне с участием военнослужащих.

По словам Владимира, еще два фильма он снял во время своей службы в армии. Волгоградец рассказал, что всегда мечтал стать режиссером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московская сеть кинотеатров «Москино» анонсировала бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне, приуроченные к 75-летней годовщине снятия блокады с Ленинграда.

Читайте подробнее: Сеть «Москино» бесплатно покажет фильмы о Великой Отечественной войне