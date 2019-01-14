Понедельник, 14 Января 2019 года
21:12:28 МСК

Назван топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы музеев России

Культура

Возглавили рейтинг Музеи Московского Кремля

Назван топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы музеев России
Andrey
Третьяковская галерея

Москва, 14 января 2019, 20:25 — REGNUM  Министерство культуры России составило топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы федеральных музеев. Как сообщает 14 января пресс-служба ведомства, рейтинг составлялся на основе данных информационной системы «Учёт продажи билетов».

В тройку лидеров вошли Музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея, которые приняли по 85 000 посетителей, а также Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который посетили около 61 000 человек.

В Государственном историческом музее за новогодние праздники побывали около 47 000 человек, а в Государственном Эрмитаже — 45 000 человек.

Также в топ-10 вошли Новгородский музей-заповедник, Русский музей, Музей-заповедник «Царское Село», ГМИИ имени Пушкина и Тульский музей оружия.

Всего, по данным Министерства культуры, за период с 30 декабря по 8 января федеральные музеи посетили около 860 000 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить