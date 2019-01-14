Назван топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы музеев России

Москва, , 20:25 — REGNUM Министерство культуры России составило топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы федеральных музеев. Как сообщает 14 января пресс-служба ведомства, рейтинг составлялся на основе данных информационной системы «Учёт продажи билетов».

В тройку лидеров вошли Музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея, которые приняли по 85 000 посетителей, а также Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который посетили около 61 000 человек.

В Государственном историческом музее за новогодние праздники побывали около 47 000 человек, а в Государственном Эрмитаже — 45 000 человек.

Также в топ-10 вошли Новгородский музей-заповедник, Русский музей, Музей-заповедник «Царское Село», ГМИИ имени Пушкина и Тульский музей оружия.

Всего, по данным Министерства культуры, за период с 30 декабря по 8 января федеральные музеи посетили около 860 000 человек.