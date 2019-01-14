Том Хиддлстон: Локи вернулся на путь добра в четвертой части «Мстителей»

Финикс , США, , 19:04 — REGNUM Актер Том Хиддлстон во время общения с фанатами заявил: он считает, что в фильме «Мстители: Война бесконечности» Локи нашел свое искупление. Об этом 14 января сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1084725304382361600

Актер сделал это заявление на мероприятии ACE Comic Con, которое прошло в городе Финикс (штат Аризона, США). Хиддлстон добавил, что Локи — это взволнованная душа, которая переносит свою боль на других людей. Он напомнил фанатам сцену, в которой его персонаж узнает, что его настоящий отец был заклятым врагом его другого отца — Одина. По мнению актера, это событие эмоционально дестабилизировало Локи.

«Я думаю, первый фильм по-настоящему очеловечивает его, и это, я думаю, делает остальную часть путешествия интересной», — разоткровенничался в итоге актер. «Это заставляет вас всегда думать, что он может быть возвращен (на путь добра — ИА REGNUM ) и получить искупление. И, по моему мнению, он получил его в «Войне бесконечности», — сказал Хиддлстон.

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Напомним, ранее стало известно, что компания Marvel подтвердила одну из теорий фанатов о том, что Локи на самом деле постоянно находился под контролем камня разума. Том Хиддлстон намерен сняться в будущем сериале про Локи, который студия снимет для сервиса Disney Plus. Сегодня пока что неизвестно, в каком временном промежутке будут происходить события будущего шоу, сам Хиддлстон отметил, что сейчас он не может ничего рассказывать о сюжете.

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