Новый год в Марий Эл: как 200 лет назад

Дмитрий Ермаков, , 16:12 — REGNUM

В 2015 году я впервые отправился в Марий Эл, чтобы снять историю о празднике Шорык Йол. Это традиционный Новый год у марийцев, в дикой глубинке России. «Шорык йол» дословно означает «баранья нога», и это интересно, поскольку даже в наши дни можно увидеть изображение козы или овцы на рождественских картинках в Финляндии и Швеции. Связь наших культурных кодов со Скандинавией, через финно-угорские корни здесь хорошо прослеживается.

Несмотря на то, что Шорык Йол — это Новый год, вместе с тем он же — и Рождество, и празднуется скорее в рождественские даты, они «плавающие» от года к году, обычно с 4 по 11 января. Это время перехода от тёмного времени года к светлому, и соответственно — знак будущего прихода весны, зарождения новой жизни. Не вполне верно назвать праздник языческим, потому что, хоть в марийских сёлах обычно нет христианского храма, люди держат в домах православные иконы, молятся единому Богу и Богоматери.

Но интересно в первую очередь другое. Этот регион — одно из немногих мест в России и Европе, где хорошо сохранилось древние традиции — что и привлекает в Марий Эл как этнографов, так и художников. Дело в том, что после завоевания Марий Эл Иваном Грозным местным жителям не позволялось развивать технический прогресс на протяжении веков. Они даже не могли использовать железо — такими сокрушительными боевиками некогда были марийцы, и царские власти их боялись.

Благодаря этой «консервации» здесь сохранилась старая финно-угорская культура волжских земель. Лишь революция и большевики принесли сюда цивилизацию, но марийцы восприняли достижения прогресса с осторожностью, потому что привыкли жить анклавом, сами по себе, не имея особо дел ни с русскими, ни с татарами. Без энтузиазма приняли они и советскую власть. Благодаря этой «спокойной вольнице», этой отдалённости от внешнего мира местные сохранили свои традиции и обряды в таком виде, как это было 100, 200 и более лет назад.

По мнению ряда ученых, финно-угорские народы начали отмечать Новый год еще 6 тысяч лет назад. Традиционно, в дни Шорык Йола проходили ряженье, гадания, которым люди придавали мистический смысл. Например, хождения ряженых в масках намекают на преодоление смерти и возрождение жизни — будущий переход от зимы к весне. Ряженые ходят от дома к дому, а хозяева угощают их как можно лучше, чтобы привлечь к себе больше жизненных, плодородных сил.

Есть в импровизированных масках и элемент развлечения, карнавала, особенно в наше время, когда Шорык Йол перестал быть обязательной частью обрядовой традиции и превратился в ещё одну веселую игру новогодне-рождественских праздников.

Я фиксировал на видео настоящий традиционный Шорык Йол, как он проходит от начала до конца. Празднование состоялось в селе Марий-Китня. Там же сделаны и некоторые фото. А чтобы доснять полноценную фотоисторию, я приехал в январе 2019-го в марийское село Шоруньжа — официальную столицу финно-угорского мира в этом году.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Корни и крона: финно-угорский русский народ