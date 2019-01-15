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Новый год в Марий Эл: как 200 лет назад

Культура

ИА REGNUM публикует фотопроект Дмитрия Ермакова о марийских новогодних празднествах, сохранивших древние обряды в почти неизменном виде

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Новый год в Марий Эл: как 200 лет назад
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Ряженые гуляют по селу до позднего вечера

Дмитрий Ермаков, 15 января 2019, 16:12 — REGNUM  

В 2015 году я впервые отправился в Марий Эл, чтобы снять историю о празднике Шорык Йол. Это традиционный Новый год у марийцев, в дикой глубинке России. «Шорык йол» дословно означает «баранья нога», и это интересно, поскольку даже в наши дни можно увидеть изображение козы или овцы на рождественских картинках в Финляндии и Швеции. Связь наших культурных кодов со Скандинавией, через финно-угорские корни здесь хорошо прослеживается.

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Когда едешь по марийским дорогам, особенно ночью, эта земля кажется полностью лесной. Местами так оно и есть. Но на самом деле деревья активно вырубают на продажу, поэтому некоторые марийцы говорят: «Настоящего леса у нас не осталось»
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Когда едешь по марийским дорогам, особенно ночью, эта земля кажется полностью лесной. Местами так оно и есть. Но на самом деле деревья активно вырубают на продажу, поэтому некоторые марийцы говорят: «Настоящего леса у нас не осталось»
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Когда едешь по марийским дорогам, особенно ночью, эта земля кажется полностью лесной. Но на самом деле деревья активно вырубают на продажу, поэтому некоторые марийцы говорят: «Настоящего леса у нас не осталось»
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Когда едешь по марийским дорогам, особенно ночью, эта земля кажется полностью лесной. Но на самом деле деревья активно вырубают на продажу, поэтому некоторые марийцы говорят: «Настоящего леса у нас не осталось»
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Гостей праздника всегда привозят на санях, запряженных лошадьми
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Гостей праздника всегда привозят на санях, запряженных лошадьми
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Гостей праздника всегда привозят на санях, запряженных лошадьми
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Гостей праздника всегда привозят на санях, запряженных лошадьми
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Гостей праздника всегда привозят на санях, запряженных лошадьми. В прежние времена таких упряжек могло быть и 20, и больше. Сейчас люди приезжают праздновать Шорык Йол на автомобилях, но осталось место и традиции
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Гостей праздника всегда привозят на санях, запряженных лошадьми. В прежние времена таких упряжек могло быть и 20, и больше. Сейчас люди приезжают праздновать Шорык Йол на автомобилях, но осталось место и традиции
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Праздник Шорык Йол начинается
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Праздник Шорык Йол начинается

Несмотря на то, что Шорык Йол — это Новый год, вместе с тем он же — и Рождество, и празднуется скорее в рождественские даты, они «плавающие» от года к году, обычно с 4 по 11 января. Это время перехода от тёмного времени года к светлому, и соответственно — знак будущего прихода весны, зарождения новой жизни. Не вполне верно назвать праздник языческим, потому что, хоть в марийских сёлах обычно нет христианского храма, люди держат в домах православные иконы, молятся единому Богу и Богоматери.

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Праздник Шорык Йол начинается
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Праздник Шорык Йол начинается
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Праздник Шорык Йол начинается
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Праздник Шорык Йол начинается
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Марийский карт (жрец). Картом может стать мужчина старше 35 лет, имеющий уважение в обществе: он в первую очередь не служитель культа, а мировой судья
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Марийский карт (жрец). Картом может стать мужчина старше 35 лет, имеющий уважение в обществе: он в первую очередь не служитель культа, а мировой судья
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Праздник Шорык Йол начинается
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Праздник Шорык Йол начинается

Но интересно в первую очередь другое. Этот регион — одно из немногих мест в России и Европе, где хорошо сохранилось древние традиции — что и привлекает в Марий Эл как этнографов, так и художников. Дело в том, что после завоевания Марий Эл Иваном Грозным местным жителям не позволялось развивать технический прогресс на протяжении веков. Они даже не могли использовать железо — такими сокрушительными боевиками некогда были марийцы, и царские власти их боялись.

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Праздник Шорык Йол начинается
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Праздник Шорык Йол начинается
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Праздник продолжается до ночи, которая, впрочем, наступает рано. Время-то московское, но реальный часовой пояс скорее +1: к Москве
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Праздник продолжается до ночи, которая, впрочем, наступает рано. Время-то московское, но реальный часовой пояс скорее +1: к Москве
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Ряженые в берестяных масках
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Ряженые в берестяных масках

Благодаря этой «консервации» здесь сохранилась старая финно-угорская культура волжских земель. Лишь революция и большевики принесли сюда цивилизацию, но марийцы восприняли достижения прогресса с осторожностью, потому что привыкли жить анклавом, сами по себе, не имея особо дел ни с русскими, ни с татарами. Без энтузиазма приняли они и советскую власть. Благодаря этой «спокойной вольнице», этой отдалённости от внешнего мира местные сохранили свои традиции и обряды в таком виде, как это было 100, 200 и более лет назад.

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Идут приготовления к празднику
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Идут приготовления к празднику
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В честь праздника марийцы могут вытащить из шкафа и старинную (или сделанную под старину) посуду. А некоторым платьям и нарядам много лет. Причем платья могут в обычные дни висеть в музее, а на праздники украсить собой марийскую женщину
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
В честь праздника марийцы могут вытащить из шкафа и старинную (или сделанную под старину) посуду. А некоторым платьям и нарядам много лет. Причем платья могут в обычные дни висеть в музее, а на праздники украсить собой марийскую женщину
24
На улице может быть мороз и минус 10, и минус 30, в помещении же топят печи. Оптика запотевает, фотографии приобретают «старинный вид», что хорошо передаёт дух происходящего
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
На улице может быть мороз и минус 10, и минус 30, в помещении же топят печи. Оптика запотевает, фотографии приобретают «старинный вид», что хорошо передаёт дух происходящего
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Праздник продолжается до ночи, которая, впрочем, наступает рано. Время-то московское, но реальный часовой пояс скорее +1: к Москве
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Праздник продолжается до ночи, которая, впрочем, наступает рано. Время-то московское, но реальный часовой пояс скорее +1: к Москве

По мнению ряда ученых, финно-угорские народы начали отмечать Новый год еще 6 тысяч лет назад. Традиционно, в дни Шорык Йола проходили ряженье, гадания, которым люди придавали мистический смысл. Например, хождения ряженых в масках намекают на преодоление смерти и возрождение жизни — будущий переход от зимы к весне. Ряженые ходят от дома к дому, а хозяева угощают их как можно лучше, чтобы привлечь к себе больше жизненных, плодородных сил.

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Ряженые гуляют по селу до позднего вечера
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Ряженые гуляют по селу до позднего вечера
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Ряженые гуляют по селу до позднего вечера
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Ряженые гуляют по селу до позднего вечера
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Ряженые, гурьбой ходящие по домам, – основное развлечение праздника. Раньше такие заходы в гости продолжались целую неделю. Сейчас, как правило, ограничиваются парой дней в самом конце новогодних каникул
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Ряженые, гурьбой ходящие по домам, – основное развлечение праздника. Раньше такие заходы в гости продолжались целую неделю. Сейчас, как правило, ограничиваются парой дней в самом конце новогодних каникул

Есть в импровизированных масках и элемент развлечения, карнавала, особенно в наше время, когда Шорык Йол перестал быть обязательной частью обрядовой традиции и превратился в ещё одну веселую игру новогодне-рождественских праздников.

Я фиксировал на видео настоящий традиционный Шорык Йол, как он проходит от начала до конца. Празднование состоялось в селе Марий-Китня. Там же сделаны и некоторые фото. А чтобы доснять полноценную фотоисторию, я приехал в январе 2019-го в марийское село Шоруньжа — официальную столицу финно-угорского мира в этом году.

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На улице может быть мороз и минус 10, и минус 30, в помещении же топят печи. Оптика запотевает, фотографии приобретают «старинный вид», что хорошо передаёт дух происходящего
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
На улице может быть мороз и минус 10, и минус 30, в помещении же топят печи. Оптика запотевает, фотографии приобретают «старинный вид», что хорошо передаёт дух происходящего
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Баня в марийском селе – не просто норма жизни (здесь народ моется именно так), но и очищающий обряд, который тоже обязательная часть любого праздника
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Баня в марийском селе – не просто норма жизни (здесь народ моется именно так), но и очищающий обряд, который тоже обязательная часть любого праздника
34
Баня в марийском селе – не просто норма жизни (здесь народ моется именно так), но и очищающий обряд, который тоже обязательная часть любого праздника
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Баня в марийском селе – не просто норма жизни (здесь народ моется именно так), но и очищающий обряд, который тоже обязательная часть любого праздника
35
Баня в марийском селе – не просто норма жизни (здесь народ моется именно так), но и очищающий обряд, который тоже обязательная часть любого праздника
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Баня в марийском селе – не просто норма жизни (здесь народ моется именно так), но и очищающий обряд, который тоже обязательная часть любого праздника

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Корни и крона: финно-угорский русский народ

regnum author Дмитрий Ермаков
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