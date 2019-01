В Москве проходит фотовыставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю»

Москва, , 18:10 — REGNUM В Центре фотографии им. Братьев Люмьер в Москве открылась фотовыставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю». На ней представлены портреты культового музыканты, сделанные одним из ведущих фотографов в мире шоу-бизнеса Стивом Шапиро.

В экспозицию вошли редкие кадры 1970-х годов и сцены съемок фильма «Человек, который упал на Землю». Особый интерес для любителей рок-музыки вызовет ставшая ныне классикой двенадцатичасовая фотосессия 1974 года в Лос-Анджелесе. Кадры из нее впоследствии были использованы Боуи для обложек альбомов Station to Station, Low и сборника Nothing Has Changed, а также попали на обложки таких журналов, как People и Rolling Stone. Имеено в тот день Дэвид примерил множество масок, придуманных им на ходу. Так, знаменитый костюм в полоску, в котором Боуи появился в своем последнем музыкальном клипе Lazarus, был придуман именно во время этой фотосессии. Тогда Дэвид сам белой краской разрисовал простой синий костюм, взятый на время у ассистента Шапиро, диагональными полосами.

Здесь же можно будет познакомиться и более камерными и личными снимками «хамелеона рок-музыки» и «человека оттуда».

Выставка сопровождается кинопоказами о жизни Дэвида Боуи, лекциями о его творчестве.