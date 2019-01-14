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Ассоциация аниме-туризма обновила список мест паломничества в 2019 году

Культура

В него были внесены ещё двадцать новых фильмов и сериалов

Токио, 14 января 2019, 17:24 — REGNUM  Ассоциация аниме-туризма обновила свой стенд в аэропорту японского города Нарита, содержащий список 88 мест паломничестве аниме-фанатов в 2019 году. Об этом 13 января сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1084521725059047424

Отмечается, что в список были внесены ещё двадцать новых фильмов и сериалов, в числе которых: «Место за пределами вселенной» (Sora Yori mo Tooi Basho, город Татебаяси, префектура Гумма), «Мастера Меча Онлайн: Порядковый ранг» (Токио) и «Лагерь на свежем воздухе» («Laid-Back Camp», город Минобу, префектура Яманаси). Полный список новых мест можно посмотреть на сайте издания.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Токио в январе 2019 года откроют первый международный отель для любителей манги, в котором будет 35 номеров. Его библиотека будет содержать около 5 тыс. наименований комиксов.

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Аниме/манга
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