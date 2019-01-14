Михаил Ефремов мог бы возглавить театр в Чувашии — мнение

Чебоксары, , 16:48 — REGNUM В Чувашии возглавить театр или создать свой собственный мог бы театральный режиссёр, заслуженный артист России с чувашскими корнями Михаил Ефремов. На «его имя» приходили бы зрители. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев, говоря о старте Года театра в России и отвечая на вопрос о том, какой из известных режиссёров ещё не имеет своего театра.

Говоря о Чувашии, депутат считает, что в регионе зрители «с удовольствием приходили бы на постановки» Михаила Ефремова, к которому у жителей республики — особое отношение. Он является праправнуком выдающегося чувашского просветителя и миссионера Ивана Яковлева, именем которого в республике названы улицы, национальная библиотека, педагогический вуз, а день его рождения (25 апреля) празднуется ещё и как день чувашского языка.

«Михаил Ефремов, помимо того, что талантлив и известен не только как актёр, но и театральный режиссёр. Если бы он возглавил театр в Чувашии, то на его имя и образ приходили бы зрители, он мог бы дать новый импульс театральной культуре в регионе, которая, надо признать, несколько закостенела», — полагает Дмитрий Евсеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России — Год театра. Он начнётся 24 января с презентации открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. Данное мероприятие состоится в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» (Москва).

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