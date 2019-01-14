Фанат Marvel объяснил, почему Брюс Бэннер не может превращаться в Халка

Лос-Анджелес, США, , 16:30 — REGNUM Один из фанатов киновселенной Marvel предложил теорию, которая может объяснить, почему у Брюса Бэннера не получается превратиться в Халка. Об этом 14 января сообщил портал Comicbook.

Согласно его предположению, это может происходить по причине того, что Бэннер слишком… счастлив. Причиной счастья, по мнению поклонника, является то, что ученый, проведший в образе Халка слишком много времени на планете Сакаар, очень рад вернуться на землю в человеческом обличье. Фанат отмечает, что, похоже, благодаря этому злость Бэннера постепенно стала уже не такой постоянной.

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Напомним, в фильме Джосса Уидона «Мстители», который вышел в 2012 году, Брюс Бэннер сообщил Капитану Америка свой секрет, благодаря которому он так легко превращается в Халка. Ученый дал понять, что ему не надо для этого злиться, поскольку злость наполняет его всегда.

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