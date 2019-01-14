В Москве проходит выставка «Пабло Пикассо. Желание, пойманное за хвост»

Москва, , 16:18 — REGNUM До 31 февраля в выставочном центре «Бункер» будет проходить мультимедийная выставка «Пабло Пикассо. Желание, пойманное за хвост». Это, по сути, шоу с демонстрацией «оживших» картин одного из самых выдающихся художников ХХ века, с аудитрансляцией пьесы Пабло Пикассо, написанной им в 1941 году, экспозицией картин современных и модным ныне эммерсивным участием самих посетителей. Определенный колорит выставке придает место проведения — исторический бункер площадью в 1000 квадратный метров в центре Москвы.