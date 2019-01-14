В новой серии Симпсонов Гомер «сломал четвертую стену»

Лос-Анджелес, США, , 16:08 — REGNUM Гомер Симпсон в новом эпизоде популярного мультсериала послал Лизе известное gif-изображение с самим собой. Оно было опубликовано 14 января на официальной странице проекта.

https://twitter.com/TheSimpsons/status/1084620821341954048

Этой «гифке» уже более 14 лет, оно представляет собой сцену из серии, в которой Гомер предлагает Неду Фландерсу провести вместе время, а после того, как получает отказ, идет спиной к кустам и прячется в них. Стоит отметить, что фанатам мультфильма очень понравился этот ход его создателей, в результате которого они «сломали четвертую стену».

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Напомним, ранее создатели сериала опубликовали в сети новую заставку. В ней показано, как в известной комнате Симпсонов появляется Танос из кинематографической вселенной Marvel и при помощи перчатки бесконечности и пустышки Мэгги заставляет исчезнуть всех представителей семейства, кроме самого младшего.

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