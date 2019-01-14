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Фото: Крис Пратт объявил о помолвке с Кэтрин Шварценеггер

Культура

Он заявил, что очень взволнован мыслями о предстоящей свадьбе

Лос-Анджелес, США, 14 января 2019, 15:42 — REGNUM  Актер Крис Пратт, известный зрителям по роли в фильмах «Стражи галактики», объявил о своей помолвке с Кэтрин Шварценеггер (дочерью Арнольда Шварценеггера). Об этом 14 января сообщил портал CNN.

https://www.instagram.com/p/Bsmy0gUFIt7/

На своей странице в Instagram Пратт опубликовал фотографию, на которой он запечатлен со своей возлюбленной. В комментарии к ней он написал: «Милая Кэтрин, так рад, что ты сказала «да»!». Актер добавил, что он очень взволнован мыслями о предстоящей свадьбе.

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Ранее в сети появились фотографии, на которых Криса Пратта сфотографировали в трусах на одном из пляжей Мексики, куда он приехал отдыхать с дочерью известного актера. Пользователи в сети отметили, что актер набрал вес и отрастил настоящий «папин живот».

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: Крис Пратт отрастил себе настоящий «папин живот»

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