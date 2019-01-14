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Певица из ЮАР раскрыла «секрет» создания песни на суахили

Культура

К удивлению всех фанатов южноафриканская певица Шо Маджози спела песню на языке суахили

Кейптаун, 14 января 2019, 15:33 — REGNUM  Певица из ЮАР Шо Маджози, которая спела песню на языке суахили под названием «Huku» («Тут»), рассказала секрет создания песни, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Маджози спела песню на языке суахили, чем вызвала удивление своих фанатов. Особенно удивило чистое произношение Маджози, у которой нет восточноафриканского происхождения.

На своей странице в соцсети Twitter Маджози рассказала, что ее семья переехала на юг Танзании в 2008 году, где она и выучила язык.

Эту песню на YouTube просмотрели уже более 3 миллионов раз.

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Культурная хроника
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