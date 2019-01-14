Брюс Уиллис сделал подарок на рождество двум своим фанатам

Лос-Анджелес, США, , 15:11 — REGNUM Брюс Уиллис поучаствовал в традиции двух своих фанатов, которые на рождество дарили друг другу подарки, так или иначе связанные с ним. Традиция эта получила название «Брюсмас» (Brucemas), что является отсылкой к Christmas. Ролик с реакцией одного из поклонников на очередной подарок был опубликован 13 января на YouTube-канале пользователя Tyler Morrison.

Автор видео написал в сети, что с каждым годом им было все труднее придумывать подарки. В итоге он решил связаться с агентами Уиллиса и рассказал им свою историю. Она была передана актеру, и тот решил определить победителя в этом своеобразном соревновании. Он сфотографировался с фотографией, на которой было написано, что в споре победил один из мужчин.

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Напомним, в декабре 2018 года кинокомпания 20th Century Fox в рамках промоушена выхода «Крепкого орешка» на Blu-ray выпустила видео, состоящее из отрывков фильма в стиле комедии «Один дома». Компания решила продвигать этот фильм с Брюссом Уиллисом как «лучшую рождественскую историю».

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