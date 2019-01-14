По манге Fairy Tail выйдет мобильная игра

Токио, , 15:09 — REGNUM Компания Fuji Games выпустит ролевую игру по аниме/манге Fairy Tail для мобильных устройств. Проект Fairy Tail DiceMagic выйдет 17 января 2019 года, сообщает 4Gamer.

Героями игры станут как уже известные персонажи манги, так и персонажи, придуманные специально для проекта. Fairy Tail DiceMagic будет основана на традиционной японской игре «сугороку». Сюжетно это будет обусловлено новым видом магии, появившемся в мире Fairy Tail. Такая магия называется DICE.

Нацу (главный герой оригинальной истории Fairy Tail) и его команда волшебников отправятся в новое приключение для того, чтобы освободить мир от влияния DICE. Изначально игра должна была выйти осенью 2018 года, но разработчики из Fuji Games перенесли релиз на январь 2019 года.

Напомним, что Fairy Tail — манга Хиро Машима. В ней рассказывается о приключениях одноименной гильдии волшебников. Последняя манга вышла в 2017 году, а первый сезон анимационного сериала с таким же названием завершился в 2013 года, второй — в 2016 году.

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