Голливудская версия фильма «1+1» сдвинула «Аквамена» на второе место

Лос-Анджелес, США, , 14:05 — REGNUM Голливудская версия фильма «1+1» (The Upside), в которой главные роли исполнили Брайан Крэнстон и Кевин Харт, вышла в лидеры кинопроката США, сдвинув кинокомикс «Аквамен» на второе место в рейтинге. Об этом 13 января сообщил портал Time.

Фильм режиссера Нил Бёргера смог заработать в первые выходные показов на домашнем рынке $19,5 млн при бюджете $30 млн. Издание отмечает, что реальный показатель кассовых сборов картины в два раза превысил прогнозируемый, притом что на сайте Rotten Tomatoes фильм получил оценку 40% и «гнилой» рейтинг.

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Напомним, Кевин Харт в декабре 2018 попал в центр скандала, в результате которого он отказался вести церемонию вручения «Оскара». Причиной сканадала стало то, что пользователи сети нашли на его странице в Twitter резкие высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества.

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