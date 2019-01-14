Премия «Большая книга» ждет новых литературных шедевров

Москва, , 13:08 — REGNUM «Центр поддержки отечественной словесности», учредитель Российской национальной литературная премия «Большая книга», объявил о начале приема заявок на получение престижной награды. В конкурсе могут принять участие произведения, подписанные в печать с 1 января 2018 года по 28 февраля 2019 года. Соответственно, и прием продлится до 28 января.

Как обозначил цели премии 2019 года председатель экспертного совета премии Михаил Бутов на официальном сайте «Большой книги», «Мы ждем, что на конкурс этого года будут представлены книги, значение которых преодолеет границы страны, которые получат мировой отзвук ‑ и перед нами окажется, может быть в самом начале своего творческого пути, настоящий world writer — писатель всемирный».

Прислать романы и повести в оргкомитет могут как сами писатели, так и книжные издательства, СМИ, творческие союзы, органы государственной власти.

Так как в состав жюри входит более ста известных литераторов, бизнесменов, государственных деятелей, принято считать, что такая «массовость» обеспечивает премии независимость и широкую общественную экспертизу.

Напомним, что 4 декабря были объявлены лауреаты 2018 года. Победителем стала Мария Степанова с романом «Памяти памяти». На втором месте книга «Бюро проверки» Александра Архангельского, на третьем — «Июнь» Дмитрия Быкова.

По условиям конкурса писатель, чье произведение признано лучшим получает 3 миллиона рублей, занявшие последующие места — полтора миллиона и один миллион рублей.