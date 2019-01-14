Фанаты «Игры престолов» увидели подтверждение одной теории в новом трейлере

Нью-Йорк, США, , 13:03 — REGNUM Некоторые фанаты сериала «Игра престолов» посчитали, что телеканал HBO в новом тизер-трейлере восьмого и финального сезона сериала «Игра престолов» допустил масштабный спойлер. Об этом 14 января сообщил портал Winter Is Coming.

Поклонники шоу заметили, что в ролике появляются все выжившие Старки, кроме Брандона. Многие тут же решили, что в новом сезоне он умрет. Другие же сразу вспомнили теорию, согласно которой Бран, имеющий способность путешествовать во времени, является Королем Ночи.

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Напомним, в августе 2017 года Айзек Хемпстед-Райт, исполняющий роль Брандона Старка, заявил в интервью журналистам, что его герой и Король Ночи являются древнейшими существами Вестероса. Тогда актер также сказал, что он хочет узнать, по какой причине Король Ночи хочет уничтожить всех людей.

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