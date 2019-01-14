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В Москве проходит фестиваль екатеринбургского «Коляда-театра»

Культура

Спектакли будут показаны в Театральном центре «На Страстном» и на сцене Булгаковского дома

Москва, 14 января 2019, 11:25 — REGNUM  Юбилейные десятые ежегодные гастроли в Москве екатеринбургского «Коляда-театра» будут проходит три недели до 31 января. Спектакли проходят в Театральном центре «На Страстном» и на сцене Булгаковского дома. Открылся фестиваль грибоедовским «Горе от ума», превратившимся в постановке Никлая Коляды в оригинальное современное шоу. Впрочем, московская публика и не ждет от новаторского коллектива с Урала классического прочтения пьес: именно новый взгляд на такие канонические произведения как «Пиковая дама», «Вишневый сад», «Женитьба», «Гамлет» и привлекает искушенного зрителя. Театр покажет и новые постановки — «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» по мотивам сочинения Николая Гоголя и «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. В репертуаре театра также пьесы самого главного режиссера и руководителя Николая Коляды — «Скрипка, бубен и утюг» и «Дыроватый камень».

Надо отметить, что «Коляда-театр» один из немногих в стране независимых театральных коллективов.

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Культурная хроника
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