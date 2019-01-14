В Музее императорского дворца в Пекине найдена программа традиционной оперы

Пекин, , 11:21 — REGNUM В Музее императорского дворца в Пекине обнаружены два программных листка с традиционной китайской оперой, которая ставилась для императорской семьи во время Весеннего фестиваля (Китайского Нового года), сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Программные листы были найдены рабочими мастерами, когда они занимались ремонтом Зала Умственного развития, бывшей резиденции восьми императоров династии Цин (1636 — 1912 н.э.), сообщили в музее.

Исследователи убеждены, что листки были написаны в 1759 году во времена правления императора Цяньлуна и могут помочь в изучении оперы, как искусства, ее истории, а также фестивальной культуры императорской семьи династии Цин. Найденная древность будет выставлена для общественного обозрения в будущем.