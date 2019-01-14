Понедельник, 14 Января 2019 года
11:09:36 МСК

Режиссер «комедии» о блокадном Ленинграде снимет сериал о революции

Культура

По завершению проект сразу опубликуют на YouTube

Москва, 14 января 2019, 11:09 — REGNUM  Режиссер скандального фильма «Праздник» Алексей Красовский планирует снять мини-сериал «Революция». Новый проект будет создан специально для YouTube.

«Проект снова попробуем сделать народным, соответственно, инвесторы — любые желающие, сценарий готов», — цитирует Красовского ТАСС.

Сюжет сериала пока не раскрывается, однако режиссер отмечает, что его действие будет происходить в наши дни. Как и в предыдущем проекте, Красовский будет работать над сериалом с Сергеем Астаховым — оператором фильмов «Брат», «Влюблен по собственному желанию», «Салют-7» и других.

Напомним, комедию Алексея Красовского «Праздник» о встрече Нового года зажиточной семьей в блокадном Ленинграде должны были опубликовать на YouTube 31 декабря 2018 года, но разместили 2 января 2019 года. Идея фильма вызвала бурные обсуждения, а с осуждением ленты выступили многие депутаты, общественные деятели и пользователи сети. В конце декабря Красовский сообщил журналистам, что получил предупреждение о возможной блокировке фильма Роскомнадзором, однако этого не произошло.

Читайте ранее в этом сюжете: «Издевательство!»: соцсети о «комедии» про блокадный Ленинград «Праздник»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить