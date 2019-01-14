Режиссер «комедии» о блокадном Ленинграде снимет сериал о революции

Москва, , 11:09 — REGNUM Режиссер скандального фильма «Праздник» Алексей Красовский планирует снять мини-сериал «Революция». Новый проект будет создан специально для YouTube.

«Проект снова попробуем сделать народным, соответственно, инвесторы — любые желающие, сценарий готов», — цитирует Красовского ТАСС.

Сюжет сериала пока не раскрывается, однако режиссер отмечает, что его действие будет происходить в наши дни. Как и в предыдущем проекте, Красовский будет работать над сериалом с Сергеем Астаховым — оператором фильмов «Брат», «Влюблен по собственному желанию», «Салют-7» и других.

Напомним, комедию Алексея Красовского «Праздник» о встрече Нового года зажиточной семьей в блокадном Ленинграде должны были опубликовать на YouTube 31 декабря 2018 года, но разместили 2 января 2019 года. Идея фильма вызвала бурные обсуждения, а с осуждением ленты выступили многие депутаты, общественные деятели и пользователи сети. В конце декабря Красовский сообщил журналистам, что получил предупреждение о возможной блокировке фильма Роскомнадзором, однако этого не произошло.

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