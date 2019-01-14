Звезда сериала «Каратель» ответила на критику фанатов по поводу лица Джигсо

Нью-Йорк, США, , 10:26 — REGNUM Актер Бен Барнс, исполняющий в сериале «Каратель» роль Билли Руссо, который во втором сезоне превратился в злодея по прозвищу Джигсо, ответил на критику фанатов, касающуюся лица своего героя. Соответствующую публикацию актер разместил 13 января в Twitter.

https://twitter.com/benbarnes/status/1084241042553987072

Ранее фанатам оригинального комикса не понравился вид Джигсо (имя персонажа можно перевести как «Мозайка», оно является отсылкой к изуродованному лицу Руссо), они посчитали, что на его лице маловато шрамов. В итоге известный художник BossLogic решил «доработать» внешний вид злодея. На это моментально отреагировал Бен Барнс.

«Потрясающе! Надеюсь, вы увидите, к чему мы стремимся, когда посмотрите шоу до конца», — написал Барнс.

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Напомним, роль Фрэнка Касла в сериале «Каратель» исполнил актер Джон Бернтал, которого зрители также знают по роли Шейна Уолша в сериале «Ходячие мертвецы». Первый эпизод второго сезона сериала потоковый сервис Netflix выложил на своем сайте 18 января 2019 года.

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