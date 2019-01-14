Мнение: драмтеатром Горно-Алтайска можно руководить и из Москвы

Горно-Алтайск, , 11:50 — REGNUM Эффективным руководителем Национального драматического театра им. П. В. Кучияка (г. Горно-Алтайск) мог бы стать уроженец Республики Алтай, актёр Амаду Мамадаков, считает преподаватель колледжа культуры и искусства имени Г. И. Чорос-Гуркина по режиссуре и сценарной композиции Сергей Решетнёв.

В настоящее время Амаду Мамадаков находится в Москве.

«Амаду Мамадаков — фигура, которая устраивает всех. Он может руководить и из Москвы. И режиссёров хороших пригласить, и репертуар современный подобрать. Но главное — собрать команду людей, болеющих за театр, за своё дело», — сказал Сергей Решетнёв в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, в связи с тем, что 2019 год объявлен в России Годом театра, вызывает интерес ответ на вопрос, какому из известных кино‑ и театральных режиссёров стоило бы обзавестись собственным театром.

По мнению известного в Барнауле и Санкт-Петербурге арт-критика Вадима Климова, известные артисты и режиссёры — это профессионалы высокого уровня. И если они создают свой театр, то это уникальное явление, так как обычно речь идёт о частном театре, а не государственном. А если такой человек соглашается возглавить государственный театр, то существует риск, что он вступит в конфликт с государством.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Год театра в России начнётся с презентации-открытия Театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьёва. Мероприятие состоится 24 января в Императорском яхт-клубе в Москве.

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Добавим, художественным руководителем, главным режиссёром Национального драматического театра им. П. В. Кучияка в настоящее время является Эмма Иришева. Она родилась 28 июня 1972 года, окончила ВТУ им. М. С. Щепкина. Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте республиканского минкультуры, за 2017 год Эмма Иришева заработала 678 119,12 рубля.