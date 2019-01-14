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В Ельцин-центре в Екатеринбурге прошел фестиваль «Старый Новый Рок»

Культура

В грандиозном рок-шоу приняли участие десятки групп

Екатеринбург, 14 января 2019, 10:24 — REGNUM  В Екатеринбурге в Ельцин-центре прошел XVIII зимний музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок». Сразу на 4 площадках выступили как известные музыкальные группы, так и новые коллективы. Дело в том, что для того чтобы сделать форум интересным для поклонников разных жанров и разного времени организаторы создали два экспертных совета, которые провели отбор участников — нланый эеспертный совет под руководством Владимира Шахрина (группа «Чайф») и Альтернативный молодежный совет. В 2019 году в зимней версии фестиваля (а с 20 105 года существует и летняя) приняли участие «Черный обелиск», «Громыка», «Аффинаж», Найк Борзов, «Brothers Moving», «Нейромонах Феофан», «Алкоголь Джаззз Оркестр», «Астроном», «Обычный человек» и многие другие ансамбли и исполнители.

С 2018 года фестиваль проходит на самой большой и современной площадке Екатеринбурга — в «Ельцин-Центре».

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Культурная хроника
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