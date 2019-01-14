В Астане прошла встреча авторов и переводчиков казахской литературы

Астана, , 10:17 — REGNUM В рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в Астане состоялась встреча переводчиков и авторов антологий современной казахской литературы на шести языках ООН, сообщает 14 января издание BNews.

В мероприятии приняли участие переводчики, литераторы и издатели из Великобритании, Испании, Франции, России и Китая. Исполняющий директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы отметил, что во Франции и Испании мало специалистов, готовых напрямую переводить казахскую литературу.

Он добавил, что книги планируется распространить в 70 странах мира с населением 2,5 млрд человек. Каждая антология на каждом языке будет выпущена в 10 тыс. экземплярах.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года посольство Казахстана в Литве издало сборник казахских сказок на литовском языке. Планируется, что сказки будут зачитываться в эфире детских радиостанций.

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