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Джеймс Ван и Джейсон Момоа отпраздновали в соцсетях успех «Аквамена»

Культура

Картина уже собрала в мире более $1 млрд

Лос-Анджелес, США, 14 января 2019, 08:20 — REGNUM  Кинокомикс «Аквамен» собрал в мировом кинопрокате уже более $1 млрд. Актер Джейсон Момоа, исполнивший в нём главную роль и режиссер Джеймс Ван поблагодарили в соцсетях всех, благодаря кому картина получила такой успех. Об этом 13 января сообщил портал Screen Rant.

https://www.instagram.com/p/BsmEzyLBaDE/

На своей странице в Instagram Момоа выразил признательность всем, кто болел за него ещё в то время, как он снимался в сериале «Спасатели Малибу» и позже, пока он не стал «самым неуважаемым супергероем», история происхождения которого в итоге превратилась в картину, собравшую в мире $1 млрд. Также он отдельно поблагодарил Зака Снайдера, который выбрал его для этой роли и Джеймса Вана за то, что тот снял такой отличный фильм.

https://twitter.com/creepypuppet/status/1084566708394708992

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Напомним, в российский кинопрокат картина вышла 13 декабря 2018 года, в прокат США — 21 декабря. В России «Аквамену» удалось собрать более 1,18 млрд рублей (около $17,8 млн).

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