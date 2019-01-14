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Объявлена дата выхода финального сезона «Игры престолов»

Культура

Поклонники сериала с нетерпетием ждут 14 апреля

Вашингтон, 14 января 2019, 06:10 — REGNUM  Первая серия восьмого, заключительного сезона телесаги «Игра престолов» будет показана 14 апреля 2019 года. Эта дата указана в официальном тизере сериала, опубликованном на канале проекта в YouTube.

В кадре появляются Джон Сноу и его сестры Санса и Арья. Они спускаются в крипту Винтерфелла и слышат голоса предков. Оставшиеся в живых члены семьи Старков готовятся к столкновению с врагом.

Ролик идет менее двух минут и заканчивается надписью: «Финальный сезон. 14 апреля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал НВО уже опубликовал несколько кадров из восьмого сезона фэнтези-саги. В ролик попала встреча Сансы Старк с Джоном Сноу и Дейнерис Таргариен в замке Винтерфелл.

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А также: Кадры из финального сезона «Игры престолов» опубликованы НВО

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