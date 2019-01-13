Marvel снимет сериал для Disney Plus со звездой шоу «Слепая зона» и «Кости»

Лос-Анджелес, США, , 18:33 — REGNUM Студия Marvel планирует снять сериал про сотратницу Тора леди Сиф для будущего потокового сервиса Disney Plus. Об этом 11 января сообщил портал Comicbook.

В качестве продюсера проекта выступит глава Marvel Кевин Файги, а роль Сиф вновь исполнит актриса Джейми Александер. К сожалению, пока нет информации о том, какой временной промежуток охватит шоу — до или после событий картины «Тор: Рагнарек», в которой было показано уничтожение Асгарда. Стоит отметить, что Сиф не присутствовала в этом фильме.

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Напомним, в ноябре 2018 года Джейми Александер опубликовала на странице в соцсети фотографию, на которой она была запечатлена в образе леди Сиф. Фанаты киновселенно Marvel тогда высказали предположение, что она появится в сериале про Локи, который студия снимет для Disney Plus. Зрители знают актрису по ролям в сериалах «Слепая зона», «Кости» и «C.S.I.: Место преступления».

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