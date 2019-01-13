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Названы лучшие фильмы ХХ века по версии кинооператоров

Культура

Список был приурочен к 100-летию сообщества

Вашингтон, 13 января 2019, 16:34 — REGNUM  Сообщество кинооператоров США составило список ста лучших фильмов всех времен, сообщает 13 января журнал Empire.

Рейтинг был приурочен к 100-летнему юбилею сообщества. По их мнению, лучшей картиной стал «Лоуренс Аравийский», снятый в 1962 голу Дэвидом Лином. Оператором фильма был Фредди Янг.

Второе место досталось «Бегущему по лезвию» Ридли Скотта, а третью строчку занял «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы.

По мнению автора идеи, создания подобного списка оператора Стивена Фирберга, данные картины должны посмотреть все кинематографисты.

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