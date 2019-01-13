Предстоящий фильм «Черная вдова» могут ограничить для детей

Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Предстоящий фильм из киновселенной Marvel «Черная вдова» с участием актрисы Скарлет Йохансон может получить взрослый рейтинг R, сообщает 13 января портал Film.ru.

Данный рейтинг означает, что дети до 17 лет допускаются на сеанс только в сопровождении взрослого. Данная система рейтингов распространена в Соединенных Штатах.

Напомним, история «Черной вдовы» повествует о женщине Наташе Романоф, которая работала на КГБ и тренировалась для секретной работы. Однако развал СССР внес коррективы в судьбу героини и она начинает играть самостоятельную роль.

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